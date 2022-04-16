

В Грузии ускорят систематическую регистрацию земель

16.04.2022 22:25





До конца 2024 года в Грузии зарегистрируют земли общей площадью до 1,2 миллиона гектаров. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.



На сегодняшний день до одной трети земель на контролируемых центральными властями территориях не оформлены. По словам Гарибашвили, на практике это означает, что 1,2 миллиона гектаров «исключены из экономического оборота».



«По моему решению, мы ускоряем систематическую регистрацию земли по всей Грузии. Государство будет систематически измерять земельные участки в конкретных ареалах, находить соответствующие документы и регистрировать собственность», — заявил он.



Стоимость проекта земельной регистрации составляет 120 миллионов лари, из которых 15 миллионов лари – вклад Всемирного банка. Он охватит 59 муниципалитетов, более 1 тысячи административных единиц и более 4 тысяч поселений.



За три года власти Грузии обещают измерить и зарегистрировать ныне неоформленные земли – находящиеся в собственности и в пользовании или же самовольно занятые. Кроме того, будут уточнены данные по уже зарегистрированным участкам.



Как отметил Гарибашвили, систематическая регистрация земли полностью бесплатна для граждан. Проект будет реализован Минюстом посредством Национального агентства публичного реестра.



По словам премьера, прежде всего инициатива поспособствует «созданию полноценных правовых и кадастровых данных по недвижимости», а также развитию рынка недвижимости.



«Все это, конечно же, будет способствовать максимальному освоению земельных ресурсов, развитию экономики и росту благополучия каждого нашего гражданина», — сказал Гарибашвили.



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