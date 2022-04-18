

В Тбилиси построят комплекс жилых домов для сотрудников полиции

18.04.2022 15:04





В Тбилиси построят район из жилых квартир, где будет 1000 квартир для полицейских. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня на заседании правительства.



По его словам, осуществление проекта начнется в нынешнем году. Уже подобрано место – жилой комплекс будет построен на улице Джикия. Премьер подчеркнул, что идея такого строительства принадлежит главе МВД Вахтангу Гомелаури.



«Идеей Вахтанга Гомелаури было осуществление этого проекта на улице Джикая, где была размещена полицейская база спецназначения. Мы перенесем базу на другое место, а на этом месте построим жилой комплекс из 1000 квартир — город полиции», — заявил Гарибашвили.



Премьер напомнил, что уже завершается аналогичный проект строительства жилья для военнослужащих грузинской армии — в сентябре в Тбилиси будут сданы 1000 квартир.



По словам премьера, жилье в постренных государством домах полицейские и военнослужащие получат на льготных условиях:



«Они будут платить примерно 100 долларов за 1 квадратный метр, остальное покроет государство. Думаю, что это не должен быть одноразовый проект, это должно продолжится», — отметил премьер.



Гарибашвили также сообщил, что планируется ремонт всех полицейских зданий и баз.



Предполагаемая стоимость указанных работ составит 350 миллионов лари (около 115 миллионов долларов). Работы начнутся в текущем году и завершатся через три года.



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