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Укрпочта вводит ограничения на марку «Русский военный корабель, иди...» из-за большого ажиотажа
18.04.2022 17:17
Украинцы раскупили почти полмиллиона экземпляров почтовой марки "Русский военный корабль, иди..." за 5 дней с момента запуска.
Тираж составил 1 миллиона марок и допечатывать его не планируют, сообщает национальный оператор «Укрпочта».
А из-за ажиотажа вокруг легендарной марки, некоторые начали перепродавать ее по завышенным ценам.
Поэтому, чтобы избежать спекуляции и марка досталась как можно большему количеству людей, «Укрпочта» ввела ограничения на ее продажу.
Некоторые люди начинают продавать купленное по спекуляционным ценам. Например, на Ebay уже можно купить конверт с маркой за $1000.
Но Укрпочта не поддерживает это и какие-либо благотворительные или другие инициативы с маркой (за исключением аукциона на Prozorro). Ведь проследить, куда идут средства по продажам марок, невозможно», – говорит почтовый оператор.
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