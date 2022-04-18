

Укрпочта вводит ограничения на марку «Русский военный корабель, иди...» из-за большого ажиотажа

18.04.2022 17:17





Украинцы раскупили почти полмиллиона экземпляров почтовой марки "Русский военный корабль, иди..." за 5 дней с момента запуска.



Тираж составил 1 миллиона марок и допечатывать его не планируют, сообщает национальный оператор «Укрпочта».



А из-за ажиотажа вокруг легендарной марки, некоторые начали перепродавать ее по завышенным ценам.



Поэтому, чтобы избежать спекуляции и марка досталась как можно большему количеству людей, «Укрпочта» ввела ограничения на ее продажу.



Некоторые люди начинают продавать купленное по спекуляционным ценам. Например, на Ebay уже можно купить конверт с маркой за $1000.



Но Укрпочта не поддерживает это и какие-либо благотворительные или другие инициативы с маркой (за исключением аукциона на Prozorro). Ведь проследить, куда идут средства по продажам марок, невозможно», – говорит почтовый оператор.



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