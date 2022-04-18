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Укрпочта вводит ограничения на марку «Русский военный корабель, иди...» из-за большого ажиотажа


18.04.2022   17:17


Украинцы раскупили почти полмиллиона экземпляров почтовой марки "Русский военный корабль, иди..." за 5 дней с момента запуска.

Тираж составил 1 миллиона марок и допечатывать его не планируют, сообщает национальный оператор «Укрпочта».

А из-за ажиотажа вокруг легендарной марки, некоторые начали перепродавать ее по завышенным ценам.

Поэтому, чтобы избежать спекуляции и марка досталась как можно большему количеству людей, «Укрпочта» ввела ограничения на ее продажу.

Некоторые люди начинают продавать купленное по спекуляционным ценам. Например, на Ebay уже можно купить конверт с маркой за $1000.

Но Укрпочта не поддерживает это и какие-либо благотворительные или другие инициативы с маркой (за исключением аукциона на Prozorro). Ведь проследить, куда идут средства по продажам марок, невозможно», – говорит почтовый оператор.

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