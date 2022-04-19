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В пасхальные дни назначены дополнительные поезда в Батуми и Поти


19.04.2022   16:41


В связи с увеличением пассажиропотока в пасхальные дни «Грузинская железная дорога» назначила дополнительные рейсы из Тбилиси в Батуми и Поти.

Дополнительный поезд Тбилиси — Поти состоится 20 апреля в 07:15,

дополнительный рейс Тбилиси-Батуми состоится 21 апреля в 07:00.

Приобрести билеты можно на сайте ГЖД, с помощью автоматов быстрого зачисления, в кассах ГЖД, а также через компании-партнеры.

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