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В пасхальные дни назначены дополнительные поезда в Батуми и Поти
19.04.2022 16:41
В связи с увеличением пассажиропотока в пасхальные дни «Грузинская железная дорога» назначила дополнительные рейсы из Тбилиси в Батуми и Поти.
Дополнительный поезд Тбилиси — Поти состоится 20 апреля в 07:15,
дополнительный рейс Тбилиси-Батуми состоится 21 апреля в 07:00.
Приобрести билеты можно на сайте ГЖД, с помощью автоматов быстрого зачисления, в кассах ГЖД, а также через компании-партнеры.
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