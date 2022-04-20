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В Тбилиси почистят тоннели


20.04.2022   13:28


Мэрия Тбилиси проводит работы по очистке тоннелей, в них участвует около 150 сотрудников «Тбилсервис групп», сообщает телекомпания «Рустави-2».

Коммунальщики очистят тоннели от грязи и бытовых отходов, а также вымоют внешний и внутренний периметр с помощью специальной техники.

Акция очистки тоннелей продлится в течение нескольких дней.

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