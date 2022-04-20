

В Тбилиси почистят тоннели

20.04.2022 13:28





Мэрия Тбилиси проводит работы по очистке тоннелей, в них участвует около 150 сотрудников «Тбилсервис групп», сообщает телекомпания «Рустави-2».



Коммунальщики очистят тоннели от грязи и бытовых отходов, а также вымоют внешний и внутренний периметр с помощью специальной техники.



Акция очистки тоннелей продлится в течение нескольких дней.



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