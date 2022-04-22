

С 30 апреля поезда будут останавливаться у аэропорта Кутаиси

22.04.2022 11:04





С 30 апреля к пассажирским поездам «Грузинской железной дороги» добавится новая остановка.



По информации «Грузинской железной дороги», обновленный железнодорожный вокзал, соединяющий аэропорт Кутаиси с Копитнари, будет принимать пассажиров из разных городов Грузии. Аэропорт Кутаиси обеспечит их доставку в аэропорт на специально выделенном транспорте.



«Чтобы добраться до аэропорта Кутаиси от станции Копитнари, пассажирам потребуется около пяти минут. В стоимость билета на поезд входит транспортировка до аэропорта Кутаиси.



Напоминаем, что железнодорожная станция, связывающая аэропорт Кутаиси с Копитнари, полностью реабилитирована. Модернизированная станция отвечает современным стандартам и адаптирована к потребностям людей с ограниченными возможностями.



Билеты на направление Копитнари поступят в продажу 29 апреля. Билеты можно приобрести в кассах «Грузинской железной дороги», через сайт компании, автоматы быстрой оплаты и сайты компаний-партнеров железной дороги», — отмечается в информации.



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