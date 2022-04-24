

В Западной Грузии напали на полицейского из-за замечания о неправильной парковке

24.04.2022 17:09





Трое человек задержаны по обвинению в нападении на сотрудника МВД Грузии в городе Сенакском муниципалитете (регион Саамегрело и Земо-Сванети). Об этом сообщает телеканал «Мтавари».



Случай произошел поздно ночью, когда сотрудник патрульной полиции возвращался с дежурства домой – из Кутаиси в Чхороцку. Согласно распространившейся информации, на него напали пять молодых людей. По неподтвержденной информации, среди них также был сын полицейского.



Предполагается, что нападение было совершено из мести. Его причиной называется замечание, которое инспектор сделал молодым людям несколькими часами ранее из-за неправильной парковки.



На данном этапе никто из задержанных не признает вины. Адвокат обвиняемых утверждает, что драку спровоцировал сотрудник МВД.



«Никакого нападения не было. Полицейский сам подошел к молодым людям и нецензурно высказался в их адрес», — заявил в комментарии радио «Атинати» адвокат Лаша Хоштария.



Как утверждается, в нападении участвовали пять человек. МВД продолжает оперативно-розыскные мероприятия. Троих задержанных допрашивают в участке.



Следствие в связи с произошедшим начато по статье 353 УК Грузии – сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



