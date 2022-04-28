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Один человек скончался, трое ранены в результате потасовки в Тбилиси
28.04.2022 10:02
Один человек скончался, трое были ранены в результате потасовки в жилом комплексе «Дирси» в Тбилиси вечером в среду. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
По предварительным данным, среди пострадавших – 16-летний парень. Также ранены его отец и сосед. От полученных травм вскоре после госпитализации скончался дядя несовершеннолетнего.
Как уточнили в больнице, предположительно ранения мужчинам были нанесены острым предметом.
Причины произошедшего неизвестны. По словам очевидцев, в драке участие принимали до десяти человек. Полиция продолжает мероприятия по розыску и задержанию виновных.
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