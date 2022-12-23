

Следственная служба задержала двух человек по факту реализации конины и ослиного мяса под видом говядины

23.12.2022 12:15





Следственная служба Минфина Грузии, в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, задержала двоих человек по факту обмана пользователя группой по предварительному сговору.



Следствием установлено, что нелегальный забой скота был организован в жилом доме в Тетрицкаройском муниципалитете, в обход ветеринарно-санитарных процедур.



Партию ослиного мяса и конины обвиняемые под видом говядины успели поставить на один из рынков Тбилиси.



Партии мяса, подготовленные к продаже изъяты. Также обнаружены несколько десятков животных, которые планировалось забить до Нового года.



Следствие ведется по трем статьям УК, которые предусматривают лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.







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