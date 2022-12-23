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Полиция задержала одного человека за словесные оскорбления матери Саакашвили


23.12.2022   13:09


Сотрудники патрульной полиции задержали молодого парня, словесно оскорбившего мать третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания.

По имеющейся информации, инцидент произошел вчера возле клиники «Вивамед».

Гражданин оскорбил Гиули Аласания тогда, когда она давала интервью журналистам.

Остановить мужчину сначала попыталась охрана Гиули Аласания, а затем подключились и сотрудники патрульной полиции.


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