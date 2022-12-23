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В Италии напечатают почтовую марку с изображением храма Бичвинта
23.12.2022 18:54
В честь 30-летия дипломатических отношений между Италией и Грузией будут напечатаны две юбилейные почтовые марки, на которых будет изображен храм Бичвинта, нарисованный итальянским монахом Кристофоро де Кастелли. Об этом сообщает посольство Италии в Грузии.
Тираж составит 350,010, стоить марка будет 2,40 лари. Почта Грузии также напечатала марку тиражом в 20 тысяч, а стоимость в Грузии составит 7 лари.
«Не случайно, что выбор был остановлен на одной из картин Кристофоро де Кастелли, который он написал в XVII веке, в период почти двадцатипятилетней жизни в Грузии. Этот выбор указывает на интенсивность и глубину исторических связей между двумя странами и на вклад итальянцев в то, чтобы европейская культурная семья лучше ознакомилась с Грузией», — говорится в заявлении посольства.
Презентация марки пройдет 27 декабря в Национальной библиотеке парламента Грузии, в 12 часов дня.
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