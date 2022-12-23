

Bloomberg: в Китае с начала декабря ковидом заразились 248 миллионов человек

23.12.2022 19:17





После снятия жестких ковидных ограничений за первые 20 дней декабря 248 млн человек в Китае заразились коронавирусом. Это почти 18% населения. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представленный на закрытом совещании в среду 21 декабря протокол заседания Национальной комиссии здравоохранения Китая.



На этой неделе, 20 декабря, установлен новый антирекорд по количеству заразившихся за один день — 37 млн человек. Это беспрецедентнее цифры за все время пандемии. Предыдущий максимальный прирост заболевших был зафиксирован в январе 2022 года, тогда за день заразились 4 млн человек.



Цифры сильно отличаются от официальных данных, которые публикуют власти Китая. 21 декабря правительство отчиталось о 2996 заболевших и всего о 10 смертях с начала декабря.



Кроме того, с декабря Китай не отчитывается перед ВОЗ — страна перестала пересылать данные о госпитализациях с COVID-19.



Вирус распространяется на фоне снятия части коронавирусных ограничений. На протяжении всех трех лет с начала пандемии в Китае действовал жесткий карантин, так называемая политика «нулевой терпимости». Люди были вынуждены месяцами сидеть в своих квартирах. В некоторых городах полиция блокировала выходы из многоквартирных домов.



В конце ноября уставшие от непрекращающегося карантина жители Китая впервые за 30 лет организовали массовый протест против политики «нулевой терпимости». Демонстрации распространились на такие крупные города, как Нанкин, Ухань, Гуанчжоу, Пекин, Шанхай.



В результате власти пошли на уступки: они смягчили ряд карантинных мер. Некоторым заболевшим разрешили лечиться на карантине дома, а не отправляться в централизованные лагеря. Власти также отменили требования к тестированию для входа в большинство общественных мест.



Смягчение ковидных ограничений ожидаемо привело к беспрепятственному распространению вируса. Коллективный иммунитет в Китае из-за карантина вырабатывался в основном за счет вакцин. Однако они менее эффективны против новых штаммов.



Омикрон практически беспрепятственно распространился среди жителей с низким уровнем естественного иммунитета. Больницы не успели подготовиться к такому наплыву заболевших.



Вспышка коронавируса в Китае повлияет на Россию. Китай в этом году стал одним из основных потребителей российской нефти. Из-за замедления китайской экономики снизится спрос на сырье из России, от которой зависят доходы бюджета.





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