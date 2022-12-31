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В декабре в Тбилиси зафиксировано 30 случаев телесных повреждений из-за пиротехники
31.12.2022 14:00
По словам руководителя тбилисского Ожогового центра Гуги Кашибадзе, в декабре зафиксировано 30 случаев телесных повреждений пиротехникой.
По его словам, все случаи были легкими, состояние пациентов — стабильное.
В то же время Гуга Кашибадзе призвал граждан к осторожности.
«Хочу предупредить население, что это не игра и не развлечение. Это не предмет для развлечения детей в семье. Следует быть осторожными. Даже если мы будем строго следовать инструкциям, в некоторых случаях мы можем получить серьезные травмы. Лучше вообще не пользоваться пиротехникой», — сказал Гуга Кашибадзе.
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