

Нуланд: ответ России включал озабоченность США по поводу нарушения Россией суверенитета соседей

28.01.2022 10:14





По словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, ответ, переданный России включал озабоченность США по поводу нарушения Россией суверенитета своих соседей. Об этом Нуланд заявила на брифинге.



Нуланд спросили, включал ли письменный ответ США России, как и ответ НАТО, призыв к выводу войск из Грузии, Украины и Молдавии.



«Я не буду вдаваться в точный язык нашего документа или документа НАТО, достаточно сказать, что в нашем документе предельно четко выражена наша обеспокоенность позицией России, включая нарушения суверенитета по отношению к ее соседям», — заявила Нуланд.





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