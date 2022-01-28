

Премьер Грузии примет участие в Мюнхенской конференции в конце февраля

28.01.2022 11:33





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в 58-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая состоится 18-20 февраля. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства Грузии.



На днях Гарибашвили получил приглашение от председателя форума Вольфганга Ишингера (Wolfgang Ischinger). Согласно его письму, впервые за два года мероприятие состоится в очном формате при условии соблюдения норм безопасности, связанных с COVID-19.



«Мюнхенская конференция по безопасности 2022 года предоставит международному сообществу уникальную возможность для личного обмена на высоком уровне, включая стратегические дебаты на сцене, а также двусторонние и многосторонние встречи в частном порядке. Как и в предыдущие годы, дебаты основной программы будут сопровождаться множеством дополнительных мероприятий, организованных всемирно известными учреждениями и организациями», — сказано в приглашении.



Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как заседание представителей оборонных ведомств стран — членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков.



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