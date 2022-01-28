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Председатель парламента провел ознакомительную встречу с послом Турции
28.01.2022 14:07
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили провел ознакомительную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики Фатмой Джерен Язган.
По информации пресс-службы парламента, на встрече внимание было уделено отношениям между двумя странами, вопросам межпарламентского сотрудничества и торгово-экономического сотрудничества.
По данным пресс-службы парламента, стороны обсудили вопросы повестки дня двух стран, ситуацию в регионе, вызовы безопасности в Восточной Европе и приоритеты председателя парламента Грузии.
Шалва Папуашвили и Фатма Джерен Язган говорили об углублении экономического сотрудничества и бизнес-среды в нашей стране.
Председатель парламента поблагодарил турецкую сторону за твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также поблагодарил посла за ее вклад в дальнейшее укрепление отношений между двумя странами.
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