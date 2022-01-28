

Каха Каладзе о демонтаже домов в Орхеви

28.01.2022 14:58





Никому не будет дано возможности захватывать государственные земли и вести незаконное строительство, - об этом заявил журналистам мэр столицы Каха Каладзе о демонтаже незаконно построенных зданий в Самгорском районе.



По его словам, на основании заключения, полученного в результате исследования, начался процесс демонтажа.



«С нашей стороны всегда будет реагирование на факты незаконного строительства на территории государства. Вы не найдете ни одного моего заявления, где я бы говорил, что узаконят кому-то незаконные постройки. Мы изучаем, кто эти люди, и выясняется, что они владеют квартирами в столице, участками земли в регионах. Что касается бездомных, то в связи с этим у нас есть специальная программа, и все люди с таким статусом будут обеспечены жилплощадью», - сказал Каха Каладзе.



Муниципальная инспекция Тбилиси осуществила демонтаж нескольких незаконно построенных строений в Самгорском районе. В результате инспектирования, на земельных участках, находящихся в государственной собственности, выявлено 16 случаев строительных правонарушений, которые два месяца назад начала исследовать муниципальная инспекция Тбилиси. В результате дознания было установлено, что строения по указанному адресу были размещены без разрешения. Муниципальная инспекция в соответствии с законом начала процесс их демонтажа .



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