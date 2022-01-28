

Нона Гаприндашвили: Если говорить на шахматном языке, дебют выигран

28.01.2022 14:58





Легендарная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили распространяет обращение в связи с решением

Калифорнийского суда, отклонившего ходатайство Netflix о прекращении дела.



«Выражаясь шахматным языком, дебют выигран. В общем, есть несколько обязательных условий успеха в жизни, как и в спорте: вера, жажда боя и страсть, профессионализм и необходимая квалификация, болельщики и правда.



Я защищаю свою прошлую жизнь, национальность и достижение, на которых недостойно посягнули.



Всю свою жизнь я чувствовала потрясающую поддержку болельщиков. Профессионализм в этом деле находит свое отражение в моей сильной команде грузинских и американских юристов, которые проделали потрясающую работу.



Спасибо американскому суду за очень квалифицированную и справедливую оценку имеющихся данных. Жажда победы и страсть битвы никогда не утоляются. Даже сейчас я глубоко верю, что вместе с моей командой и всеми моими болельщиками мы придем к окончательной победе, потому что правда на нашей стороне и это, я думаю, сегодня ясно всему миру.



Да, я Нона Гаприндашвили, я грузинка. Да, я на протяжении всей своей карьеры играла с шахматистами-мужчин и часто побеждала их, поэтому мне выпала честь стать первой женщиной-гроссмейстером среди мужчин.



Я хотела бы поблагодарить многих людей в Грузии и во всем мире, которые выразили свою поддержку и содействие.



Борьба продолжается до окончательной победы. С уважением, Нона Гаприндашвили», — говорится в обращении.



Напомним, Калифорнийский суд отклонил ходатайство Netflix о прекращении дела.



Судья по делу Вирджиния А. Филлипс приняла промежуточное решение, не заслушав устных объяснений сторон.



Как известно, Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix. Дело касается мини-сериала Netflix «Ход королевы». Согласно иску, в одном из эпизодов телесериала была озвучена неверная информация о карьерных достижениях Ноны Гаприндашвили. В частности, в одном из эпизодов сериала Netflix говорится, что Гаприндашвили никогда не играла с шахматистом мужского пола, что является ложью. В иске утверждается, что в эпизоде ​​«Хода королевы» описаны события 1968 года, во время которых Гаприндашвили уже играла с более чем 50 шахматистами-мужчинами.



В иске утверждается, что Netflix сознательно солгал, добавив драматизма эпизоду о том, что главная героиня добилась того, чего не сделала ни одна женщина, включая Нону Гаприндашвили.



В иске также утверждается, что Netflix еще больше оскорбил Нону Гаприндашвили, когда представил ее его как российскую шахматистку, несмотря на то, что Грузия все еще борется с российской агрессией.



Адвокаты Ноны Гаприндашвили требуют от Netflix не менее пяти миллионов долларов для компенсации ущерба и исправления спорной сцены.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





