

Бежашвили: Проект резолюции не отвечает элементарным стандартам

28.01.2022 14:58





Не упоминать Россию и не обвинять Россию в проекте резолюции парламента в связи с Украиной - значит делать российское дело, — заявил журналистам депутат от «Национального движения» Леван Бежашвили.



По словам Бежашвили, у них есть информация от украинских партнеров, что они разочарованы проектом резолюции «Грузинской мечты».



Как отметил Бежашвили, проект резолюции не отвечает элементарным стандартам.



««Грузинская мечта» призывает воздержаться от военной эскалации обе стороны, в то время, как на глазах у всего мира происходит прямая агрессия России против Украины. Естественно, мы не можем поддержать проект такой резолюции», — заявил Леван Бежашвили.



По информации Бежашвили, оппозиционные фракции парламента не намерены представлять альтернативный проект.



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