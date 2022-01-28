

Анри Оханашвили встретился с представителями ЕС

28.01.2022 15:10





Председатель Комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили встретился с советником посла ЕС в Грузии Жюльеном Крампом и советником программы прав человека и правосудия Анне Биргите Хенсен.



Как сообщает пресс-служба парламента, стороны обменялись позициями по актуальным политико-правовым вопросам. Анри Оханашвили проинформировал гостей о важных реформах, которые планируется осуществить в ближайшие годы и особенно в 2022 году.



«В первую неделю февраля начинается весенняя сессия парламента и, следовательно, впереди нас ждут достаточно активные политические процессы. Поэтому мы обменялись мнениями по всем актуальным вопросам, которые могут быть обсуждены на комитете или пленарном заседании в ближайшее время. В конечном счете, состоялась очень плодотворная и дружеская встреча с представителями ЕС», — заявил Анри Оханашвили.



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