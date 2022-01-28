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Польский Сейм принял резолюцию в поддержку Украины


28.01.2022   15:11


Польский Сейм (нижняя палата парламента) принял резолюцию в поддержку Украины.

В резолюции звучит призыв к НАТО и Евросоюзу «поддержать Украину перед лицом агрессии со стороны Российской Федерации». Сейм также выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

«Сейм Республики Польша с обеспокоенностью наблюдает за действиями Российской Федерации против Украины. Эта деятельность представляет серьезную опасность вооруженного конфликта и дестабилизации Европы, что противоречит интересам Республики Польша. Призываем правительства стран НАТО и Евросоюза оказать всестороннюю поддержку Украине и жестко ответить на агрессию Российской Федерации», — говорится в документе.

Документ также выступает против запуска газопровода «Северный поток — 2», в нем указано, что «одним из измерений нынешнего кризиса является энергетическое давление РФ на страны ЕС».

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