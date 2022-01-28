

Польский Сейм принял резолюцию в поддержку Украины

28.01.2022 15:11





Польский Сейм (нижняя палата парламента) принял резолюцию в поддержку Украины.



В резолюции звучит призыв к НАТО и Евросоюзу «поддержать Украину перед лицом агрессии со стороны Российской Федерации». Сейм также выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.



«Сейм Республики Польша с обеспокоенностью наблюдает за действиями Российской Федерации против Украины. Эта деятельность представляет серьезную опасность вооруженного конфликта и дестабилизации Европы, что противоречит интересам Республики Польша. Призываем правительства стран НАТО и Евросоюза оказать всестороннюю поддержку Украине и жестко ответить на агрессию Российской Федерации», — говорится в документе.



Документ также выступает против запуска газопровода «Северный поток — 2», в нем указано, что «одним из измерений нынешнего кризиса является энергетическое давление РФ на страны ЕС».





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