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Польский Сейм принял резолюцию в поддержку Украины
28.01.2022 15:11
Польский Сейм (нижняя палата парламента) принял резолюцию в поддержку Украины.
В резолюции звучит призыв к НАТО и Евросоюзу «поддержать Украину перед лицом агрессии со стороны Российской Федерации». Сейм также выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.
«Сейм Республики Польша с обеспокоенностью наблюдает за действиями Российской Федерации против Украины. Эта деятельность представляет серьезную опасность вооруженного конфликта и дестабилизации Европы, что противоречит интересам Республики Польша. Призываем правительства стран НАТО и Евросоюза оказать всестороннюю поддержку Украине и жестко ответить на агрессию Российской Федерации», — говорится в документе.
Документ также выступает против запуска газопровода «Северный поток — 2», в нем указано, что «одним из измерений нынешнего кризиса является энергетическое давление РФ на страны ЕС».
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