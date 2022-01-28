

В Горийском военном госпитале поясняют, почему были удалены видеозаписи

28.01.2022 16:58





Горийский военный госпиталь распространяет официальное заявление, в котором объясняет, почему были удалены видеозаписи пребывания Михаила Саакашвили в госпитале.



Согласно официальному заявлению госпиталя, данные камеры были установлены только в период пребывания Михаила Саакашвили в Горийском военном госпитале, исходя из высокого общественного интереса, связанного с его безопасностью и здоровьем, но после перевода в руставское учреждение по исполнению наказаний, не было никаких обязательств сохранять данные кадры.



При этом, по пояснению военного госпиталя, письмо Службы госинспектора с просьбой об архивации видеоматериалов, записанных с 27 по 28 декабря включительно, поступило в госпиталь 31 декабря, когда эти видеоматериалы уже были удалены.



«Как известно, Михаил Саакашвили был переведен из Горийского военного госпиталя в учреждение по исполнению наказаний 30 декабря в 00:15. Поскольку эти камеры служили исключительно целям безопасности Михаила Саакашвили, в Горийском военном госпитале больше не существовало никаких обязательств хранить эти кадры.



Почти через два дня после перевода Михаила Саакашвили из Горийского военного госпиталя, 31 декабря в 18:25 поступило письмо из Службы госинспектора с просьбой заархивировать видеоматериал с 27 по 28 декабря. Как мы уже пояснили, указанный видеоматериал уже был удален, поскольку не существовало ни обязанности, ни целесообразности его хранения", - говорится в сообщении.



В официальном заявлении также говорится, что камеры, установленные в Горийском военном госпитале, имели 72-часовой режим работы, соответственно, записи от 27-28 декабря были бы переписаны автоматически.



«Более того, запрос госинспектора не мог быть полностью удовлетворен ни в коем случае, даже если бы камеры были еще в рабочем состоянии, потому что у этих камер 72-часовой режим работы, после чего материал автоматически переписывается. Письмо госинспектора же, как упоминалось, пришло спустя довольно долгий период после выписки Михаила Саакашвили из госпиталя.



Кроме того, в связи с данными вопросами советник директора Военного госпиталя Министерства обороны им. Георгия Абрамишвили по вопросам безопасности Давид Гониашвили дал детальные показания Службе государственного инспектора, и они не зафиксировали какого-либо нарушения закона в связи с этим вопросом.



Исходя из этого, думаем, что общественности будет ясно, что текущая кампания является лишь частью политических спекуляций и не имеет никакой связи с действительностью», - говорится в информации.



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