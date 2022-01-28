

Мэрия Тбилиси узаконила жилье почти сотне семей

28.01.2022 17:06





Мэр Тбилиси Каха Каладзе передал свидетельства о собственности 99 семьям, проживающим в районе Надзаладеви на окраине Тбилиси, сообщает пресс-служба городского правительства.



Градоначальник заявил, что в рамках программы, запущенной в 2017 году, было узаконено жилье более чем 2 тысячам семей. В большинстве случаев эти люди – вынужденные переселенцы, которые в течение многих лет проживали в зданиях, принадлежащих государству.



"С нашей стороны будет всяческая поддержка и помощь семьям, которые находятся в такой ситуации. Им обязательно следует обратиться в районную администрацию по месту жительства, и им объяснят, какие документы им нужно подать, чтобы потом легализовать жилье. Я очень счастлив и поздравляю эти семьи. Им легализовано имущество общей стоимостью более 300 млн лари", — сказал Каладзе.



Жилплощади были переданы семьям по символической цене – 1 лари.



На месте присутствовали глава Агентства по управлению имуществом Ираклий Таварткиладзе и руководитель районной администрации Надзаладеви Ираклий Андгуладзе.



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