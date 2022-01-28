

Грузино-армянский правовой форум состоится в Грузии

28.01.2022 17:09





Грузино-армянский правовой форум состоится в Грузии в феврале текущего года, заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе, подводя итоги визита в Армению.



Брегадзе был в Ереване с двухдневным визитом. Последнюю официальную встречу он провел с председателем парламента Армении Аленом Симоняном. Министр ознакомил главу законодательного органа Армении с новым форматом сотрудничества, который предусматривает оформленный накануне меморандум.



"В течение двух дней у нас была довольно нагруженная повестка дня. За эти дни мы договорились о совершенно новых формах сотрудничества, и первым выражением тому будет грузино-армянский правовой форум, который пройдет в феврале в Грузии", – заявил Брегадзе.



Министр отметил, что армянская сторона заинтересована грузинскими новациями, в том числе мобильными домами и реформой системной регистрации земли. В ходе визита грузинская сторона провела масштабную презентацию в Армении.



Министр юстиции Грузии также выразил благодарность своему армянскому коллеге Карену Андреасяну за предоставленную возможность посетить Армавирское пенитенциарное учреждение и повидать граждан Грузии, которые отбывают там наказание.



"Я хотел бы поблагодарить наших армянских коллег за обеспечение защиты правового положения заключенных на очень высоком уровне", - отметил Брегадзе.



Глава минюста выразил надежду, что грузино-армянские отношения будут успешно развиваться.

Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.



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