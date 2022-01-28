

Лидер ЕНД считает, что стратегическую коммуникацию с населением следует изменить полностью

28.01.2022 18:39





Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия откликнулся в соцсети о результатах очередного исследования NDI.



По его словам, их стратегическая коммуникация должна быть полностью изменена.



«Я хотел бы кратко оценить результаты исследования, опубликованного NDI, и то, что я считаю важными индикаторами. Часть политических рейтингов фактически не может обсуждаться из-за очень, очень высокого процента отказов (58% — отказ от ответа). В то же время, мы можем сделать небольшое сравнение с прошлогодними результатами NDI (июль), где у «Национального движения» было 6%. Разговоры о технических или методологических вопросах заведут нас далеко — один факт, что большая часть населения не желает называть по телефону собственные политические преференции, лишь указывает на существующие в стране автократию и страх, а каждые выборы подтверждают растущий рейтинг «Национального движения».



Конечно, мне, как и любому стороннику «Национального движения», хотелось бы лучшего результата выборов, а именно для того, чтобы желание не осталось желанием и мы пришли к реальным переменам в этой стране, мы должны правильно осмыслить, чего хотят люди, что действительно наиболее интересно в данном исследовании: важно, что существуют конкретные вопросы, в связи с которыми население имеет одинаковое восприятие, независимо от выраженной или не выраженной политической позиции, в частности же: то, что бедность и экономические вопросы одинаково проблематичными считают сторонники как власти, так и оппозиции — важный индикатор реальных проблем. Также большинство населения, вне зависимости от политической позиции, считает, что ни власть, ни оппозиция не действуют, исходя из интересов народа и страны.



Большинство населения поддерживает сотрудничество между партиями (80%). Словом, именно эти вопросы определяют, с одной стороны, проблемы, существующие в оппозиции и с другой стороны избранную в последнее время стратегию нашей партии (и не только нашей), находиться в постоянном тесном контакте с народом не только в период выборов. То есть каждый день должен быть подобен предвыборной кампании. Если мы максимально будем руководствоваться приоритетами этих людей, а не узкопартийными интересами — у нас все получится. Нам нужно правильно понимать заказ людей. Стратегическая коммуникация должна быть изменена почти полностью», — заявил Ника Мелия.



Согласно опубликованному накануне исследованию NDI, 41% опрошенных говорят, что они не разделяют взгляды ни одной из партий, 24% назвали «Грузинскую мечту» и 9% — «Единое национальное движение».



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