

У здания парламента Грузии организован сбор подписей под петицией в поддержку Украины

28.01.2022 18:48





У здания парламента Грузии в центре Тбилиси организован сбор подписей под петицией в поддержку Украины. Текст петиции повторяет альтернативную резолюцию, подготовленную оппозиционной партией «Дроа!» («Время настало!»). Другая резолюция, предложенная правящей «Грузинской мечтой», подверглась критике из-за того, что в ней не упоминается Россия.



В петиции говорится, что подписавшие ее лица поддерживают Украину, выражают глубокую обеспокоенность военной эскалацией и осуждают угрозу применения силы со стороны Москвы. К резолюции присоединились также политические партии и организации гражданского общества.



«Значение петиции – начиная от морального, и заканчивая политическим, прагматичным, историческим – очень велико. Когда Россия осуществляет агрессию против нашего стратегического партнера, страны, неоднократно стоявшей на страже наших интересов в 1990-е, в 2008-м и в целом, думаю, это очень естественно – встать рядом с ними», — сказала лидер «Дроа!» Элене Хоштария.



Впрочем, по ее словам, еще важнее тот факт, что действия России в Украине выходят за пределы украинских границ – это напрямую угрожает Грузии: «Они прямо говорят, что делают это для захвата суверенитета Грузии».



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