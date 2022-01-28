

Саакашвили: Рейтинг «Мечты» и фланга Иванишвили уничтожен

28.01.2022 19:44





Рейтинг «Мечты» и фланга Иванишвили уничтожен и это идеальная почва для массовых мирных акций и назначения внеочередных выборов - так бывший президент Грузии Михаил Саакашвили откликается на результаты опроса NDI.



По его словам, проявлять в ходе опроса поддержку оппозиции осмеливается небольшая часть людей.



«Что касается опросов NDI. Они аккуратны в той части, где задаются косвенные вопросы, и в положении людей по сравнению со временем моего президентства, зафиксировано очень серьезное ухудшение.



Что же касается личных и партийных рейтингов, то там проявлять поддержку оппозиции осмеливается небольшая часть населения. Вот представьте себе, что вы государственный служащий, вам звонит кто-то незнакомый и спрашивает, кто нравится из политиков. Допустим, вам нравится какой-либо лидер оппозиции, но полчаса назад вы видели по телевизору, что из-за такой позиции Цулукиани уволила со службы очень уважаемых людей. И либо говоришь, что тебе никто не нравится, либо - кто-то из власти. Вот и все. Относительно объективен анкетный опрос лицом к лицу.



По этому опросу можно сказать уверенно только одно. Рейтинг «Мечты» и фланга Иванишвили уничтожен, и это идеальная почва для массовых мирных акций и назначения внеочередных выборов. Помните, нет шансов, что ситуация у Иванишвили не взорвется очень скоро!", - пишет Саакашвили.



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