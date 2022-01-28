

Бен Ходжес: Россия боится процветающую Грузию больше, чем НАТО

28.01.2022 20:12





Россия всегда будет применять силу, чтобы не дать грузинам и украинцам использовать весь свой потенциал для строительства либерально-демократического общества. Так считает бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.



В интервью телеканалу Mtavari Arkhi американский генерал-лейтенант в отставке заявил, что Москва боится увидеть у своих границ успешную и процветающую Грузию: «И этого она боится больше, чем НАТО». Ходжес призвал грузинские власти и народ продолжить укреплять демократические институты, поскольку это важно перед лицом угрозы, исходящей от Кремля.



Говоря о риске российского вторжения в Украину, экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе выразил уверенность, что война случится.



«К сожалению, я считаю, что новая агрессия против Украины неизбежна, и она произойдет, как только завершится пекинская Зимняя Олимпиада. Я не думаю, что это будет массированная атака, но мы увидим серию более мелких нападений, которые не приведут к большим жертвам, и которые можно будет растянуть по времени».



По словам Ходжеса, Москва в то же время постарается сделать так, чтобы ряд европейских стран не счел нужным вводить санкции в ее отношении. Отсутствие единства на Западе, считает генерал-лейтенант, вселяет уверенность во Владимира Путина. Союзники не могут прийти к консенсусу по таким вопросам, как отключение России от SWIFT, сворачивание проекта «Северный поток-2» и т. д. Еще одна проблема, уверен Ходжес, состоит в том, что в последние годы Путину все спускалось с рук.



«Он очень самоуверен и по той причине, что с 2008 года, когда он оккупировал Грузию, и его войска до сих пор там, Кремль ни в чем не делал уступок. Он также имеет свою армию в Приднестровье и недавно увеличил свой контингент на Южном Кавказе. Он поддерживает убийства, совершаемые режимом Башара Асада, и он не заплатил никакую цену за оккупацию регионов Украины в 2014 году».



Впрочем, уверен Бен Ходжес, если Россия решится вновь атаковать, то это не будет повторением 2014 года. По его словам, Москва столкнется с серьезным сопротивлением украинского народа, и в Кремле понимают, что в случае войны потеряют большое количество живой силы.



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