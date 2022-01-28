

Президент не считает, что ее роль заключается в примирении политических партий

28.01.2022 22:36





Моя цель не в том, чтобы примирить политические партии, они должны взяться за это сами, а я буду своего рода посредническим звеном, - об этом заявила на встрече с журналистами президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По ее словам, политические партии должны понять, что является их ответственностью перед обществом.



«Я часть власть, но я не правительство. Вы должны обратиться. Моя цель не в том, чтобы помирить политические партии, политические партии должны взяться за это сами, и я буду своего рода посредническим звеном, когда общество сформирует свои позиции, чтобы я укрепила, представила политическим партиям, парламенту, правительству и я буду своего рода спиной общества. Они должны знать, что такое ответственность перед обществом и пока общество не скажет четко и не выскажется, они могут не понять, не слушать», - сказала Саломе Зурабишвили.



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