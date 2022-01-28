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Зурабишвили утверждает, что полтора года не общалась с Бидзиной Иванишвили
28.01.2022 22:42
По заявлению президента Грузии Саломе Зурабишвили, последние полтора года у нее не было общения с бывшим председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили.
Как она отметила на встрече с журналистами, она даже предложила Бидзине Иванишвили включиться в процесс национального согласия, однако получила отказ.
«У меня не было никакого общения с Бидзиной Иванишвили последние 1.5 года. У меня было желание объяснить этот процесс и ему, я предложила и он ответил: «Я больше не в политике». Я и не говорила заранее, что разговор будет об этом, но разговор не состоялся. Считаю, что в этом процессе я полностью зависима, но я зависима от общества. Общество решит, пойдет ли вперед и насколько пойдет вперед этот процесс», — сказала Саломе Зурабишвили.
На вопрос, верит ли она, что Бидзина Иванишвили действительно не в политике, Саломе Зурабишвили ответила, что ничего не может сказать о вере.
«Мой опыт в том, что у меня не было никакого общения. Как он мне сказал со дня моего избрания, что от него не будет никаких требований, указаний, инструкций, это было выполнено», — сказала Зурабишвили.
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