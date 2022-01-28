

Зеленский хочет конкретики от НАТО по членству Украины

28.01.2022 22:48





Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна конкретика о ее членстве в НАТО. Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в разговоре с иностранными журналистами в пятницу.



"Когда мы говорим о НАТО, мы должны глубже говорить об этом вопросе. Я знаю, что этот вопрос не очень нравится многим или некоторым членам. Мы хотим конкретики, нам на что-то нужно рассчитывать", - сказал президент.



Он добавил, что, к сожалению, не от Украины зависит, когда она будет у НАТО.



Зеленский также рассказал, что среди членов Альянса есть те, кто не готов сейчас поддержать членство Украины, несмотря на риски для ее безопасности уже сегодня.



"Скажите причины. Ну, мы не в НАТО. Ну так скажите, что мы не в НАТО. Скажите открыто: мы никогда там не будем. Это ко многим членам Альянса. Кто-то об этом говорит, кто-то боится говорить, кто-то приезжает, мы жмем друг другу руки. Кто-то говорит: "Знаешь, если бы не это государство… Мы обязательно тебя поддержим". А кто-то говорит другое: "Когда все поддержат, мы тоже поддержим". Зачем нам говорить о будущем? У нас риски в нашей современности", - отметил глава государства.



Зеленский также призвал мировых лидеров и средства массовой информации не нагнетать панику по поводу войны с Россией, потому что это вредит экономике Украины.



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