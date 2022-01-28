

Зеленский: Если все говорят, что завтра будет полномасштабная война, зачем нам санкции «потом»?

28.01.2022 23:07





Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в введении запоздалых санкций.



«Когда ты защищаешь себя сам, когда ты один на один с очень непростым государством, ты спрашиваешь: что такое санкции "после", для кого они адресованы, для чего они? Они касаются Украины? Извините меня, к сожалению, нет. Я не знаю, что будет потом... Если так, если все говорят, что завтра война, она будет полномасштабная, - зачем нам санкции "потом"? Поэтому речь идет о санкциях точно не для нашего государства. Это говорит о сдерживание полномасштабной агрессии в сторону стран Европейского Союза. Но это нельзя делать на счет нашего государства. У нас 15 тысяч погибло, а многие страны мира обсуждают санкции "после"», - заявил Зеленский во время встречи с представителями иностранных СМИ, передает УНИАН.



Президент выразил мнение, что это "нечестно".



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