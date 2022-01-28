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Зурабишвили надеется, что Россия не применит против Украины такую же агрессию, какую применила против Грузии
28.01.2022 23:10
Хочу выразить надежду, что Россия не применит против Украины такую же агрессию, какую в свое время применила против Грузии, - об этом заявила журналистам президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Она выразил солидарность Украине.
«Исходя из сегодняшнего положения, я не могу не сказать несколько слов о ситуации с Украиной. Заявляю о своей полной солидарности и не только солидарности. Хочу выразить надежду, что Россия не применит такую же агрессию, как в свое время применила в отношении Грузии, потому что эти действия ни к чему не ведут, не принесут результата. Сегодняшний мир другой. Действия двадцатого века анахроничны, и в такой форме и такими подходами мы в целом, демократический мир, в Европе не сможем преодолеть те глобальные угрозы, которые, как мы все знаем, существуют.
Так что хочу сегодня выразить надежду, что все это перейдет в то, во что должно перейти, то есть, в формат диалога», — заявила Саломе Зурабишвили.
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