

Ни слова о России – в парламенте Грузии пытаются согласовать резолюцию в поддержку Украины

28.01.2022 23:35





Парламентская оппозиция и правящая партия «Грузинская мечта» не могут согласовать единый текст резолюции в поддержку Украины.



Подготовить документ в парламенте Грузии решили на фоне сообщений о наращивании и передвижениях российских войск у границ Украины. В проекте, предложенном «Грузинской мечтой», осуждается «возможная военная эскалация в Украине и любые намерения, которые могут быть направлены против суверенитета и территориальной целостности суверенного государства». Одновременно правительство Грузии призывают продолжать вносить вклад в предотвращение войны в Украине с помощью дипломатических инструментов.



Часть оппозиции отказывается подписать этот вариант документа, указывая на отсутствие в нем конкретного упоминания российской агрессии. Некоторые оппоненты властей надеются, что «Грузинская мечта» все же скорректирует текст и парламенту не придется утверждать однопартийный документ.



«Сегодняшний текст резолюции в Москве могут свободно интерпретировать так, как им выгодно, и заявить, что грузинский парламент осудил попытку развязывания войны в Украине, которую осуществляют НАТО и Запад. Если не зафиксировано, откуда исходит угроза войны, то это нарратив Москвы», – сказал журналистам депутат от оппозиционной «Лело», экс-спикер парламента Давид Усупашвили.



Действия оппозиции раскритиковал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



«Некоторые наши оппозиционеры заняты тем, что думают только о формах, вместо того, чтобы думать о содержании, и в таких резолюциях видят свою повестку дня, а не вопросы безопасности Грузии или Украины», — заявил он в четверг.



Похожую позицию озвучил министр иностранных дел Грузии, вице-премьер Давид Залкалиани. Оппонентов он обвинил в «политических манипуляциях». Одновременно, глава МИД подчеркнул, что именно правительство «Единого национального движения» допустило «российскую агрессию и оккупацию» в отношении Грузии.



«Наша позиция заключается в том, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации, предпринять шаги для превенции и сделать все для того, чтобы избежать войны, вторжения на территорию суверенной страны и нарушения ее фундаментальных международных прав… Мы не боимся фиксировать четкие позиции, и что это так, подтверждается фактами», — заявил Залкалиани TV Palitra.



После обсуждений в парламенте, оппозиционная партия «Дроа» предложила собственную версию резолюции по Украине. В этом документе осуждается «угроза применения силы Российской Федерацией». против суверенитета и территориальной целостности Украины». Сегодня у парламента Грузии в Тбилиси «Дроа» провела акцию, на которой начали сбор подписей под документом.



«Значение петиции – начиная от морального, и заканчивая политическим, прагматичным, историческим – очень велико. Когда Россия осуществляет агрессию против нашего стратегического партнера, страны, неоднократно стоявшей на страже наших интересов в 1990-е, в 2008-м и в целом, думаю, это очень естественно – встать рядом с ними», – заявила журналистам лидер «Дроа» Элене Хоштария.



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