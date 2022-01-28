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Москва обиделась на Тбилиси за акцию в поддержку Украины и направила МИД Грузии ноту
28.01.2022 23:40
Россия направила ноту в МИД Грузии в связи "с инцидентом" у секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси. О дипломатической реакции Москвы на акцию протеста, прошедшую 26 января, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
По его словам, в Москве «с озабоченностью» восприняли проведение грузинской оппозицией антироссийской политической акции в непосредственной близости от здания секции интересов. Незадолго до начала акции, утверждает Зайцев, в диппредставительстве произошло отключение основного и резервного электроснабжения.
«В связи с произошедшим Секцией интересов направлена нота в МИД Грузии о необходимости неукоснительного соблюдения грузинскими властями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. Аналогичные сигналы доведены МИД России до главы Секции интересов Грузии при Посольстве Швейцарской Конфедерации в Москве», — сказал Зайцев.
Дипломат отметил, что в настоящее время электропитание Секции полностью восстановлено. «Рассчитываем, что грузинскими властями будут предприняты все возможные меры по недопущению таких инцидентов», — добавил он.
Напомним, 28 января у здания секции российских интересов в Тбилиси прошла акция в поддержку Украины. Манифестанты с помощью проектора изобразили на фасаде здания сине-желтый флаг и надпись: «Слава Украине».
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