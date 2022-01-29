|
|
|
Весенняя сессия парламента Грузии откроется 1 февраля
29.01.2022 12:17
Парламент Грузии официально возобновит работу на следующей неделе с открытия весенней сессии 1 февраля. Пленарное заседание законодательного органа откроется политическими дебатами.
В ходе весенней сессии одним из первых будет принято решение о председателе ЦИК. На пост претендуют действующий председатель Георгий Каландаришвили и кандидат Тенгиз Тевзадзе.
В ходе весенней сессии законодателям также предстоит заслушать отчеты ряда государственных ведомств, в том числе годовые отчеты СГБ, Народного защитника, Нацбанка, Службы госаудита. Перед депутатами с отчетом предстанет и премьер-министр.
Законодателям также предстоит принять решение о конституционных изменениях. На данном этапе проект конституционных поправок уже принят в первом чтении, что предполагает снижение избирательного барьера с 5 до 2 процентов и проведение выборов по полностью пропорциональной системе.
Согласно регламенту, весенняя сессия закроется в последнюю пятницу июня.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна