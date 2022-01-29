

Весенняя сессия парламента Грузии откроется 1 февраля

29.01.2022 12:17





Парламент Грузии официально возобновит работу на следующей неделе с открытия весенней сессии 1 февраля. Пленарное заседание законодательного органа откроется политическими дебатами.



В ходе весенней сессии одним из первых будет принято решение о председателе ЦИК. На пост претендуют действующий председатель Георгий Каландаришвили и кандидат Тенгиз Тевзадзе.



В ходе весенней сессии законодателям также предстоит заслушать отчеты ряда государственных ведомств, в том числе годовые отчеты СГБ, Народного защитника, Нацбанка, Службы госаудита. Перед депутатами с отчетом предстанет и премьер-министр.



Законодателям также предстоит принять решение о конституционных изменениях. На данном этапе проект конституционных поправок уже принят в первом чтении, что предполагает снижение избирательного барьера с 5 до 2 процентов и проведение выборов по полностью пропорциональной системе.



Согласно регламенту, весенняя сессия закроется в последнюю пятницу июня.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





