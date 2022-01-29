

Парламент обсудит вопрос о прекращении депутатских полномочий Бадри Джапаридзе, Элене Хоштария и Шалвы Нателашвили

29.01.2022 12:19





Парламент Грузии примет решение о прекращении депутатских полномочий Бадри Джапаридзе, Элене Хоштария и Шалвы Нателашвили на первой неделе весенней сессии.



Рассмотрение вопроса о трёх депутатах от оппозиции начнется 31 января на заседании комитета по процедурным вопросам.



Как сообщил Первому каналу Грузии первый заместитель председателя комитета по процедурным вопросам Гурам Мачарашвили, после обсуждения комитет подготовит отчет, который будет представлен на пленарном заседании 1 февраля.



В случае Элене Хоштария и Шалвы Нателашвили основанием для прекращения депутатских полномочий является конституционная запись о том, что если депутат парламента по неуважительным причинам не присутствует более чем на половине заседаний во время сессии, его полномочия должны быть прекращены.



Элене Хоштария и Шалва Нателашвили не присутствовали ни на одном из пленарных заседаний парламента десятого созыва. В случае с Бадри Джапаридзе основанием для прекращения депутатского мандата является обвинительный приговор суда.



Помимо вышеупомянутых депутатов, парламент также обсудит мандат бывшего председателя законодательного органа Кахи Кучава, который по собственному желанию покинул парламент и отказался от мандата.



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