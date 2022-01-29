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Полиция задержала девять человек за наркопреступления
29.01.2022 12:39
В Грузии полицейские задержали девять человек за преступления, связанные с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.
Самому младшему из задержанных 28 лет, а самому старшему – 62 года. В числе обвиняемых – два иностранных гражданина. По данным следствия, четверо задержанных являются наркореализаторами. Остальным вменяется в вину незаконное хранение-приобретение наркотиков в особо крупном размере.
Чтобы выявить торговцев наркотиками, с разрешения суда полицейские выполнили контрольные закупки бупренорфина, героина и марихуаны, ведя при этом оперативную съемку. Деньги, полученные от продажи наркотиков, были изъяты в качестве вещественных доказательств.
Что касается пяти других задержанных, по итогам обысков их домов правоохранители изъяли: 1 килограмм героина, 6 ампул морфина, 5 контейнеров метадона, 300 содержащих препарат «Лизергид» пластинок (ЛСД), до 5 килограмм марихуаны, амфетамин, а также 35 грамм препарата «Псилоцин», содержащего грибы.
Следствие продолжается по части 6 и пункту «а» части 7 статьи 260, пункту «а» части 3 статьи 265 и части 6 статьи 273-1 УК Грузии. Эти преступления наказываются лишением свободы на срок от 8 до 20 лет или бессрочным заключением.
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