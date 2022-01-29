

Гиги Церетели: Россия пытается достичь пропагандистского преимущества

29.01.2022 14:23





На фоне абсолютно неприемлемого молчания властей Грузии в связи с Украиной, то, что сделала «Европейская Грузия», является верной и необходимой позицией. Заявление же России – это четкий пример пропаганды, что «Россия ни в чем не виновата, и она никогда ничего плохого не делает», - заявил председатель политсовета партии «Европейская Грузия» Гиги Церетели на проведенном в офисе партии брифинге, откликаясь на дипломатическую ноту, направленную Россией в МИД Грузии по акции «Европейской Грузии».



По его словам, Россия пытается достичь пропагандистского преимущества.



«Я не знаю, как назвать то, что Министерство иностранных дел России, которое практически всегда поддерживает нарушение, попрание всех международных документов, сейчас говорит о том, что, оказывается, в бывшем здании посольства погас свет. Во-первых, мы не видели, погас ли свет. Они просто сами могли выключить его и использовать это для ответа. Это показывает лицо политики сегодняшних российских властей. Во-вторых, еще одним значительным вопросом является то, что на фоне бездействия и абсолютно неприемлемого молчания властей Грузии в связи с Украиной, общественный протест, правильное политическое позиционирование, т.е. то, что сделала «Европейская Грузия», является верной, правомерной и необходимой позицией. На это указывает и реакция России», - заявил Гиги Церетели.



Для справки, Россия направляет МИД Грузии дипломатическую ноту в связи с акцией, проведенной «Европейской Грузией» у бывшего посольства РФ. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев. По его словам, 26 января, незадолго до акции, проведенной грузинской оппозицией близ здания Секции интересов РФ при посольстве Швейцарской Конфедерации, в Секции произошло отключение основного и резервного электроснабжения.



Что касается самой акции, 26 января у бывшего посольства РФ в Тбилиси прошла акция в поддержку Украины, организованная «Европейской Грузией».



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