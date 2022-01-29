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Бурджанадзе: «Зеленые паспорта» тормозят экономику, закрываются рестораны и теряются рабочие места
29.01.2022 15:04
Шота Бурджанадзе, глава «Ассоциации рестораторов Грузии», заявил, что гостиничный и ресторанный секторы бизнеса требуют упразднения «зеленых паспортов».
По словам Бурджанадзе, «зеленые паспорта» не работают и только тормозят экономику. Он пояснил, что с сохранением такого регулирования ресторанный сектор столкнется с очень большими проблемами.
«Имеющиеся сегодня на бумаге ограничения в отношении «зеленых паспортов» — всего лишь фикция. Это реальность, написанная на листе бумаги, которая на самом деле ни к чему не приводит. Это убивает бизнес, закрываются рестораны, теряются рабочие места. Налицо огромный отток профессионалов, которые росли 20 лет, и у нас только плохие результаты. Мое сегодняшний месседж состоит в том, что бессмысленная санкция, которая не работает, является исключительно препятствием для экономики», — заявил Шота Бурджанадзе.
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