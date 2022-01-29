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ЕНД не собирается выдвигать альтернативный вариант резолюции в поддержку Украины
29.01.2022 18:10
По заявлению члена «Единого национального движения» Тины Бокучава, партия не собирается выдвигать альтернативный вариант резолюции в поддержку Украины.
Как заявила Бокучава журналистам, разработанный правящей командой текст должен быть отредактирован так, чтобы он отражал интересы Грузии и в то же время действительно выражал солидарность с Украиной.
«Могу однозначно сказать, что мы обсудили вопрос о выдвижении альтернативного варианта резолюции, однако, на данном этапе мы не собираемся этого делать, поскольку считаем, что эта резолюция должная быть отредактирована так, чтобы она с одной стороны отражала интересы нашей страны, а с другой – действительно выражала солидарность с Украиной. А представленный сейчас «Грузинской мечтой» текст, в котором Россия вообще не упоминается, ни одной из этих целей не служит», - заявила Бокучава.
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