

Посол США считает, что парламентская резолюция по Украине должна быть сильной

29.01.2022 18:12





Я считаю очень позитивным то, что оппозиция и правящая партия вели переговоры по тексту резолюции, поскольку это должна быть сильная резолюция о том, что Грузия поддерживает принципы европейской безопасности и Украину в этот очень напряженный момент», - заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.



По ее словам, Грузия, Украина, США и союзники по НАТО придерживаются одной позиции по соблюдению принципов европейской безопасности.



«Это время, когда мы направляем России единый ясный посыл, что мы будем защищать принципы европейской безопасности, которые сохраняют европейскую безопасность и благополучие на протяжении последних 30 лет. Так что посыл от Грузии, Украины, союзников НАТО и США весьма ясен, что мы будем стоять вместе, будем противостоять кризису, который пытается создать Россия, и преодолеем его. Это действительно кризис, который создает Россия», - отметила посол.



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