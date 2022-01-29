

Посол США: Порт Поти является частью физической инфраструктуры, которая связывает Грузию с Европой

29.01.2022 18:14





Этот порт является частью физической инфраструктуры, которая связывает Грузию с Европой. Это символ евроатлантических устремлений, - заявила посол США в Грузии Келли Дегнан, выступая с речью на открытии нового морского в Поти.



По ее словам, подобные проекты обуславливают большое развитие и экономический рост в Грузии.



«Я очень рада, что США вместе с Международной финансовой корпорацией развития сыграли важную роль в строительстве и развитии этого проекта… Эта инвестиция в размере 50 млн долларов США от Корпорации развития является крупнейшим проектом в виде финансирования отдельного проекта, и это говорит о том, сколь велики обязательства, взятые США перед грузинским народом для благополучия Грузии», - заявила Дегнан.



По ее же словам, морской порт, безусловно, больше чем просто инфраструктура.



«Этот терминал – часть большой амбиции, и Грузия, как транзитная страна, свяжет Восток и Запад, и будет способствовать торговле.



Морской порт является элементом благополучия и безопасности. И это наша обязанность помочь Грузии, как стратегическому партнеру, в развитии порта. У нас есть общие интересы, и мы уважаем свободу, навигацию, доступность морских путей и национальную безопасность.



Этот порт является частью физической инфраструктуры, которая связывает Грузию с Европой. Это символ евроатлантических устремлений.



Я ожидаю, что увеличится торговля, товарооборот, и этот терминал принесет большую пользу Грузии. Большое спасибо, поздравляю вас», - заявила Келли Дегнан.



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