

Премьер: Инвестиция в порт Поти составляет 93 млн долларов, и после завершения обеих фаз она увеличится до 120 млн

29.01.2022 18:22





«Осуществленная на сегодняшний день инвестиция суммарно составляет 93 млн долларов, и после завершения обеих фаз она увеличится до 120 млн», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая с речью на церемонии открытия нового морского порта в Поти.



Как отметил глава правительства, компания «Пейс» с 2020 года осуществляла масштабные работы по строительству нового порта, что является чрезвычайно важным проектом для региона.



«Хотел бы особо отметить участие в проекте нашего главного стратегического партнера, Соединенных Штатов Америки. В частности, Международной корпорации финансового развития (DFC) федерального правительства США, выделившая финансирование в размере 50 млн долларов США, что является еще одним свидетельством того, что Грузия является привлекательной страной для иностранных инвестиций, и она обладает крупнейшим в регионе транзитно-транспортным потенциалом», - заявил премьер.



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