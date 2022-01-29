|
|
|
Премьер: Инвестиция в порт Поти составляет 93 млн долларов, и после завершения обеих фаз она увеличится до 120 млн
29.01.2022 18:22
«Осуществленная на сегодняшний день инвестиция суммарно составляет 93 млн долларов, и после завершения обеих фаз она увеличится до 120 млн», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая с речью на церемонии открытия нового морского порта в Поти.
Как отметил глава правительства, компания «Пейс» с 2020 года осуществляла масштабные работы по строительству нового порта, что является чрезвычайно важным проектом для региона.
«Хотел бы особо отметить участие в проекте нашего главного стратегического партнера, Соединенных Штатов Америки. В частности, Международной корпорации финансового развития (DFC) федерального правительства США, выделившая финансирование в размере 50 млн долларов США, что является еще одним свидетельством того, что Грузия является привлекательной страной для иностранных инвестиций, и она обладает крупнейшим в регионе транзитно-транспортным потенциалом», - заявил премьер.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна