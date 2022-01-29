

Партия Саакашвили анонсирует новую волну акций протеста

29.01.2022 19:10





Оппозиционная партия «Единое национальное движение» анонсирует начало акций протеста. Об этом после заседания фракции ЕНД заявила Хатия Деканоидзе. По ее словам, партия вновь намерена бороться за назначение досрочных парламентских выборов.



«Мы решили, какой будет наша партийная и фракционная стратегия весной. Начинается очень активный политический сезон. Это будет широкая стратегия, которую лично я представлю вам в понедельник. Она, кроме прочего, касается вопроса парламентской и партийной деятельности», - цитирует Деканоидзе SOVA.



По словам Деканоидзе, в рамках стратегии ЕНД должны быть решены такие принципиальные вопросы, как выявление всех инструментов, использованных правительством для заключения Михаила Саакашвили в тюрьму, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с ним.



Отметим, что «Единое национальное движение» намерено представить стратегию партии, в том числе парламентскую, в понедельник, 31 января, в 12:00.



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