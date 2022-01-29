

Мадлен Олбрайт: Проект нового морского порта в Поти является демонстрацией партнерства и взаимной верности Грузии и США

29.01.2022 19:11





Поздравляем правительство Грузии, PACE Group и Корпорацию развития США с открытием нового порта, что является демонстрацией партнерства и взаимной верности Грузии и США», — говорится в письме бывшего госсекретаря США, руководителя ALBRIGHT STONEBRIDGE GROUP Мадлен Олбрайт, которое приурочено открытию нового морского порта в Поти.



«Проект нового морского порта Поти предоставит больше экономических возможностей жителям Поти, Грузии и всем странам Черноморского и Каспийского регионов. От транспортировки трех миллионов тонн груза через порт выиграют все стороны», — написала Мадлен Олбрайт.



По её словам, открытие нового порта происходит в особенно важное время.



«Международная система, которая дает нам возможности в регионе, сейчас находится под давлением. Соединенные Штаты верят, что каждая страна вправе решать, какую роль она будет играть в мировых отношениях. Но мы знаем, что каждая страна также должна иметь реальные возможности для торговли на разных рынках. Этот инструмент является частью реализации потенциала торговли и выбора. Этот аспект делает его важным не только с точки зрения торговли и коммерции, но и для каждого из нас, кто стремится создать лучшую жизнь для наших семей и наших стран», — говорится в письме.



Сегодня в Поти состоялась официальная церемония открытия «Нового морского порта Поти». В мероприятии приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и другие члены правительства, а также представители парламента, дипломатического корпуса и морской отрасли.



Как заявил в своем слове Гарибашвили, на сегодня суммарный объем инвестиций на объекте составляет 93 миллиона долларов США, который после завершения обоих этапов увеличится до 120 миллионов долларов.



Глава правительства отметил, что компания PACE Group с 2020 года осуществляет масштабное строительство нового порта в Поти, что является чрезвычайно важным проектом для региона.



«Особо хотелось бы отметить участие в проекте нашего главного стратегического партнера — США. В частности, Международной корпорации финансового развития (DFC) федерального правительства США, которая выделила финансирование в размере 50 миллионов долларов, что является еще одним свидетельством того, что Грузия является привлекательной страной для иностранных инвестиций и она обладает крупнейшим в регионе транзитно-транспортным потенциалом», — сказал премьер-министр.



По словам посла США в Грузии Келли Дегнан, новый морской порт в Поти является частью инфраструктуры, связывающей Грузию с Европой, и символом евроатлантических устремлений.



«Я очень рада, что Соединенные Штаты вместе с Международной финансовой корпорацией развития сыграли важную роль в строительстве и развитии этого проекта. Эта инвестиция в размере 50 миллионов долларов США от Корпорации развития является крупнейшим проектом в плане финансирования отдельного проекта. Это показывает, насколько велики обязательства, взятые США перед грузинским народом для благополучия Грузии», — сказала Келли Дегнан.



По информации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, строительство нового порта было осуществлено совместными усилиями PACE Group и Международной финансовой корпорации развития США (DFC). Согласно сообщению, новый порт является одним из крупнейших проектов, реализованных в морском секторе Грузии, и его стоимость достигает 120 миллионов долларов США. DFC профинансировала проект в размере 50 миллионов долларов США, что является крупнейшей инвестицией, выделенной этой организацией на отдельный проект в регионе.



Всего в строительство порта уже инвестировано 93 миллиона долларов, построены масштабные гидротехнические сооружения и обустроена современная портовая инфраструктура.



Дальнейшее расширение проекта стоимостью $30 млн включает строительство дополнительного глубоководного (13 м) причала протяженностью 230 м. Причал и инфраструктура нового порта позволяют обслуживать крупнотоннажные суда до 50 000 тонн.



После завершения проекта пропускная способность единой портовой инфраструктуры Грузии увеличится на 3,5 млн тонн.



PACE Group — крупнейшая транспортная компания в регионе, в которую входят операторы портов, брокерские компании, морские агентства, логистические и контейнерные компании.



Информацию распространяет Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.





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