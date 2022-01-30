

Национальный музей Грузии ответил на обвинения министра по поводу утерянных экспонатов

30.01.2022 13:02





Ни один из экспонатов сети Национального музея Грузии не был утерян со дня ее создания почти два десятилетия назад. Об этом говорится в заявлении музея, распространенном в ответ на обвинения главы Минкультуры Грузии Теи Цулукиани.



Выступая в парламенте в декабре 2021 года, Цулукиани заявила, что из 117 экспонатов, вывезенных из Грузии и переданных посольствам страны за рубежом до смены власти, во времена правления Михаила Саакашвили, 53 вероятно пропали. Она подчеркнула, что речь идет о «дорогостоящих, ценных полотнах» и пригрозила, что судьбой пропавших экспонатов займутся следственные органы.



«Сегодня в адрес Национального музея слышны беспочвенные обвинения по поводу «потерянных» экспонатов. На самом деле, экспонаты были вывезены из Национальной галереи по разным причинам с 1950-х по 2005 год, до того, как Национальная галерея стала частью Национального музея Грузии», — говорится в заявлении.



Как отмечается, в общей сложности Национальная галерея передала посольствам 77 экспонатов, большинство из них – дипломатическому представительству Грузии в США.



К настоящему времени в фонды Национальной галерее возвращены 552 предмета искусства. Еще пять объектов вернули Музею искусств. Среди них работы Ладо Гудиашвили, Элене Ахвледиани, Нателы Ианкошвили.



«Национальный музей по сей день продолжает возврат экспонатов из дипломатических представительств Грузии, государственных организаций и частных лиц», — отмечено в заявлении.



Администрация музея также приводит полный перечень экспонатов, которые были возвращены в страну в период с 2012-2021 годы, а также список тех предметов, которые были вывезены из страны в период с 1992 по 2005 годы.



Национальная галерея присоединилась к Национальному музею Грузии в 2007 году, а сам Национальный музей был основан в 2004-м.



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