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Посольство США в Украине призывает американских граждан покинуть страну из-за угрозы российской агрессии
30.01.2022 15:52
Посольство США в Киеве призывает американских граждан покинуть Украину из-за угрозы российской агрессии.
Согласно информации, размещенной на сайте посольства, ситуация с безопасностью в Украине непредсказуемая из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться в ближайшем будущем.
В информации также отмечаются пути, посредством которых возможно покинуть государственную границу Украины, а также перечислены регуляции, действующие в соседних с Украиной странах – Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдове.
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