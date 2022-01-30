

Посольство США в Украине призывает американских граждан покинуть страну из-за угрозы российской агрессии

30.01.2022 15:52





Посольство США в Киеве призывает американских граждан покинуть Украину из-за угрозы российской агрессии.



Согласно информации, размещенной на сайте посольства, ситуация с безопасностью в Украине непредсказуемая из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться в ближайшем будущем.



В информации также отмечаются пути, посредством которых возможно покинуть государственную границу Украины, а также перечислены регуляции, действующие в соседних с Украиной странах – Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдове.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





