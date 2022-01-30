

Кобахидзе: В резолюции в поддержку Украины сказано все, что должно было быть сказано

30.01.2022 20:23





В резолюции в поддержку Украины сказано все, что должно было быть сказано, — заявил председатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.



«Эта резолюция имеет конкретную цель. Её цель – выразить конкретную позицию относительно событий, происходящих вокруг Украины. В этой резолюции сказано все, что должно было быть сказано», — сказал Ираклий Кобахидзе.



Проект постановления парламента Грузии по Украине завтра будет представлен в бюро законодательного органа. Это документ за авторством «Грузинской мечты», который не подписала ни одна парламентская группа, кроме самой правящей партии. Проект постановления озаглавлен «О возможной военной эскалации в Украине».





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