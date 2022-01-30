

Генерал Гиги Каландадзе: Прокуратура Грузии обманула немецких правоохранителей

30.01.2022 22:38





Генерал Георгий (Гиги) Каландадзе, занимавший пост начальника Генштаба Грузии при президенте Михаиле Саакашвили, утверждает, что грузинские правоохранители обманули своих немецких коллег, чтобы добиться его задержания. Об этом Каландадзе заявил в интервью телеканалу «Пирвели».



Полиция Германии задержала объявленного в розыск правоохранительными органами Грузии Гиги Каландадзе 19 декабря 2021 года в аэропорту Берлина. Как пишет Bild, Верховный земельный суд Бранденбурга в начале января подтвердил, что Германия должна экстрадировать военного на его родину, в Грузию. Позже это распоряжение было приостановлено. Каландадзе освободили, обязав сдать паспорт гражданина Украины, по которому он въехал в Германию и не покидать страну до окончания разбирательств.



«Немецкие правоохранители были обмануты, когда обратились к прокуратуре Грузии, и прокуратура Грузии сказала, что их просьба также передана Интерполу, и я разыскиваюсь Интерполом… В «красный циркуляр» Интерпола я не попадал, я не разыскиваюсь Интерполом», — заявил Каландадзе грузинским журналистам.



Как указывает экс-глава Генштаба Грузии, расследование Bild фактически подтверждает, что правовых оснований для его задержания не было.



«Георгий Каландадзе не является и никогда не был фигурантом «красного циркуляра»», — сообщили в Интерполе в ответ на запрос Bild.



В прокуратуре Грузии до сих пор не комментировали обвинения экс-главы Генштаба.



Покинувший Грузию после смены власти в 2012 году Гиги Каландадзе в основном проживает в Украине, он работал инструктором и руководил обучением отдельных военных подразделений.



По данным телекомпании «Мтавари», в Германии учится сын Каландадзе. Отмечается, что отставной генерал часто навещал его, а также бывал в разных странах Европы, однако у правоохранительных органов вопросов к нему никогда не возникало.



В Грузии бывшему начальнику Генштаба обвинения предъявили после смены власти в 2012 году. По одному из дел суд признал его невиновным. Спустя два года, в 2014 году, когда Каландадзе уже переехал в Украину, ему заочно предъявили обвинения в пытках и незаконном лишении свободы гражданина Грузии Элберта Коберидзе.



Прокуратура утверждает, что Гиги Каландадзе и другие силовики в июле 2012 года пытали жителя Гальского района Элберта Коберидзе, чтобы выбить из него признание в подготовке теракта.



После задержания Каландадзе в Берлине Генпрокуратура Грузии подтвердила, что обратится к немецкой стороне с ходатайством об его экстрадиции. На родине ему грозит от 14 до 17 лет тюрьмы.



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